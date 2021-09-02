Пострадавшие от потопа жители Крыма начнут получать федеральные выплаты

Больше всего от потопов пострадали Керчь и Ялта. Фото: МЧС РК

На следующей неделе крымчанам, пострадавшим от потопа, начнут выплачивать федеральные компенсации.

- Решение о выплате шести тысяч рублей за квадратный метр согласовано с правительством Российской Федерации по поручению президента. В понедельник должно постановление правительства выйти, мы вчера согласовывали общие суммы. Выплаты должны начаться на следующей неделе. В понедельник будет точная информация, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Кроме того, на следующей неделе будет известна сумма выплат предпринимателям, которым был нанесен ущерб из-за «библейского потопа». Размер компенсации согласовывается с федеральным правительством.

Напомним, что власти Крыма заявляли о федеральных выплатах после первых крупных потопов, которые произошли в середине июня в Ялте и Керчи. Люди, чье имущество пострадало, получат по шесть тысяч рублей за квадратный метр испорченных помещений.

Сильные дожди также подтапливали Бахчисарайский и Ленинский районы Крыма. Летние потопы, случившиеся в Крыму, были признаны чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Пострадали машины, дома, объекты культурного наследия. Общая сумма ущерба от сильных ливней оценивается в 4,7 миллиарда рублей.

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