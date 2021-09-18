«Это мыльный пузырь»: в Крыму прокомментировали решение Киева ввести санкции против организаторов думских выборов

В Крыму сравнили санкции Украины с мыльным пузырем Фото: Архив "КП"

В Крыму прокомментировали решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против лиц, причастных к организации выборов депутатов Государственной Думы в Крыму.

Как сообщил КП-Крым Юрий Гемпель, председатель комитета парламента РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям, подобные решения киевских властей уже не удивляют даже иностранных гостей полуострова.

- Для Украины это закономерность – вести себя нелогично, некорректно и так далее. Поэтому я думаю, что эти санкции не повлияют на ход думских выборов в республике. Это очередной мыльный пузырь, - сказал он.

Действия центрального Киева направлены на то, чтобы привлечь внимание общественности к несуществующим нарушениям со стороны граждан Евросоюза, которые, в свою очередь, являются свободными людьми и имеют право на посещение любой территории. Юрий Гемпель подчеркнул, что думские выборы в республике проходят по всем канонам избирательного права.

Напомним, трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва в Крыму стартовало 17 сентября, избирательные участки открылись в 08.00 утра в Республике Крым и Севастополе. На электоральных площадках развернуты 245 пунктов вакцинации против COVID-19. Мобильные пункты действуют на 100 крупных избирательных участках.

Справка: Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума 2014 года. Однако власти Украины и рад стран Запада не приняли российский статус полуострова.

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