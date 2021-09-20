Севастопольский коллектор оденут в «чулок»

Коллектор земенят без земляных работ Фото: Анна КИРИЕНКО

Сбросной коллектор от очистных сооружений «Южные» в Севастополе оденут в полимерный «чулок». Для ремонта трубы выбрали метод санации, чтобы уйти от траншей и земляных работ в жилом секторе.

- Коллектор будем санировать, - рассказал КП-Крым первый заместитель генерального директора компании-подрядчика строительства «РСК-Юг» Михаил Балдин. - Провели обследование, телеинспекцию сбросного коллектора, поняли какие у него отметки. Сделаем предварительно гидравлический расчет, так как сброс идет самотеком. Если расчет покажет, что он сможет самотеком сбрасывать очищенные стоки в море, то будем санировать действующий канализационный коллектор.

Замене подлежат две нитки коллектора по 3 км каждая. Они проходят от КОС «Южные» к берегу моря и дальше соединяются с глубоководным сбросом. Проектировщики не учли, что за последние десятилетия над коллектором выросли жилые кварталы — частные пансионаты, коттеджи, дачи. Пустить экскаваторы к себе во двор хозяева домовладений вряд ли бы согласились, поэтому вариант бестраншейной замены стал единственно возможным.

- Внутри старой железобетонной трубы будет проложен армированный чулок,- пояснил руководитель проекта от «РСК-Юг» Ролан Аскяров. - Этот чулок из полимерных материалов, и под воздействием пара или ультрафиолета он становится самонесущим, т. е. приобретет необходимую форму и прочность.

К строительным работам подрядчик должен приступить в IV квартале, чтобы к лету следующего года первая нитка сбросного коллектора была готова. К этому сроку строители должны завершить возведение здания механической очистки и переключить на него прием жидких стоков. Качество их очистки уже будет на порядок выше, чем то, что сегодня сливается в море. Так что к следующему купальному сезону морская вода станет значительно чище.

Затем подрядчик займется возведением отстойников, блоками биологической очистки, доочистки и обеззараживания. В финале — укладка глубоководного коллектора, который выведет очищенные стоки на 1,7 км от берега.

Активная фаза строительно-монтажных работ на канализационно-очистных сооружениях «Южные» в Севастополе началась 17 сентября, когда в фундамент здания механической очистки залили первый бетон. По контракту подрядчик должен сдать очистные в эксплуатацию до 2024 года. Понимая важность очистных, компания будет вести проектирование, экспертизу и строительство параллельно, чтобы сдать их в декабре 2023 года. Общая мощность очистных составит 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч. По проекту на КОС «Южные» будут приходить стоки Балаклавы, где от строительства собственных очистных решили отказаться.

Реконструкцией 13 КОС на побережье Крыма также занимается компания «РСК-Юг». Шесть уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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