Экономика впечатлений: Сельский туризм обещает принести миллиарды в бюджет Крыма

Лавандовые поля привлекают тысячи туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

Деревенское утро с кувшином молока, краюхой свежего хлеба и плошкой меда. За такой натюрморт туристы готовы платить, равно как за ночлег на сеновале и сбор урожая с грядок. То, что некогда было повинностью для студентов и внуков, стало туристической услугой, пользующейся спросом.

Сельский или зеленый туризм для Крыма не внове. И прежде на полуострове принимали гостей в усадьбах и этнографических центрах с возможностью погрузиться в сельский быт и познать традиции разных народов Крыма. Но, с переходом в Российскую Федерацию, этот вид туризма стал вне закона - земли сельскохозяйственного назначения нельзя использовать ни для чего другого.

- Само понятие «сельский туризм» в российском законодательстве появилось этим летом после внесения изменений в закон о туристской деятельности, - поясняет экономист, доцент КФУ Анна Карлова. - Больше пока нет ничего. Есть методическая база в РФ, и в идеале ее нужно взять и переработать под крымские реалии с созданием реестра объектов. Пока что туристы едут по «сарафанному радио».

Для полноценного превращения фермы или поля в туристический объект аграриям не хватает маркетинговых знаний по формированию турпродукта на основе продукта сельскохозяйственного. Привлекать профессионалов могут далеко не все, как и не все готовы привлекать туристов, поскольку не совсем понимают смысл подобного действия.

- Тут главная цель - помочь реализовать продукцию, - говорит начальник отдела развития предпринимательской деятельности департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Светлана Кобылкина. - Поэтому мы предусматриваем в бюджете господдержку сельхозтоваропроизводителям для организации туристических услуг. Гранды от 3 до 10 миллионов рублей. Основное требование - это должен быть субъект малого или микропредпринимательства, зарегистрированный на сельской территории и отработавший не меньше 1 года.

Первой, кто из крымских аграриев претендует на получение финансовой помощи в организации сельских туров, стала агрофирма в селе Тургеневка Бахчисарайского района. Лавандовые и шалфейные поля фирмы за год посетили 60 тысяч туристов даже после того, как на ходе ввели плату в 300 рублей.

- К лету мы сделаем настоящий большой фестиваль лаванды, который будет заметен на уровне республики, - заверил владелец агрофирмы по производству эфиромасличных культур Алексей Мишин.

Он убежден, что эфиромасличные культуры способны привлекать туристов в Крым и приносить доход от туристической деятельности. Две цветочные провинции Франции в год зарабатывают на туристе 1,7 миллиарда евро. У Крыма в этом плане есть перспектива соединить цветочный и этнографический туризм, поскольку региональная болгарская община готова проводить ежегодный фестиваль розы в национальных традициях.

Крымские греки придадут колорит любому винному фестивалю или эногастрономическому туру. Виноделы готовы предоставить туристам возможность погрузиться в быт древних греков и станцевать сиртаки на свежесрезанных гроздьях. Но построить отель или туристический приют на винограднике нельзя - земли сельхозназначения нельзя использовать для строительства даже виноделен. Но здесь на выручку спешит изобретение туристического рынка наших дней - глэмпинг.

- Все хотят отдых, но не стандартный, - уверяет соучредитель агропарка в Лакской долине Оксана Кузнецова. - У нас на территории 20 га растут и цветут медоносы, а для туристов мы оборудуем места под палатки и делаем глэмпинг для тех, кто приедет на авто или пешим ходом.

Сыроварни, винодельни, коптильни и пекарни, а также пасеки и ремесленные мастерские - потенциал рынка сельского туризма еще не просчитан и не обременен ГОСТами. Ростуризм отвел себе двухлетний срок на разработку нормативной базы и стандартов в этом виде туристических услуг. У Крыма, как всегда, есть шанс быть законодателем мод и трендов на этом рынке, не дожидаясь федеральных законов. Тем более, что аграрный сектор за последние 7 лет получил рекордные объемы государственной поддержки. Почему бы из достижений региона не сделать туристическую достопримечательность.

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