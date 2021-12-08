Крымский бюджет на следующий год принят в размере 219,7 миллиардов рублей

Бюджет Крыма превысил 200 милиардов рублей Фото: Архив "КП"

Расходы бюджета Крыма на 2022 год составят 219,7 миллиарда рублей, доходная часть - 216,8 миллиарда, дефицит почти 3 миллиарда. Закон о бюджете принят 8 декабря на заседании Госсовета Крыма.

- После первого чтения уточнен объем расходов бюджета с учетом принятого нового прожиточного минимума и нового минимального размера оплаты труда, - пояснила вице-премьер - министр финансов Ирина Кивико.

В сравнении с первым чтением ассигнования из федерального бюджета увеличены

17,4 миллиарда рублей до 159,3 миллиарда. Из них на мероприятия по ФЦП направят 73,9 миллиарда рублей, что на 1,8 миллиарда больше прежних планов. Собственные налоги и сборы республики закреплены в сумме 57 миллиардов рублей, из которых 40% составит подоходный налог. Минимальный размер оплаты труда на следующий год составляет 13890 рублей. Дефицит бюджета покроется за счет перевода неизрасходованных остатков бюджета 2021 года.

Основные статьи расходов бюджета направлены на нужды образования, дорожного хозяйства, ЖКХ, здравоохранения и социальную поддержку отдельным категориям. Так, за счет республиканского бюджета панируют построить и капитально отремонтировать 41 детский сад и 11 школ, возвести и модернизировать 15 канализационно-очистных сооружений, закупить 25 «скорых», переселить семьи из аварийного жилого фонда и оказать поддержку семьям с детьми.

В первом чтении бюджет-2022 год предусматривал доходы в объеме 199,2 миллиарда рублей, расходы - 202,1 млрд рублей. Собственные налоговые и не налоговые поступления составляют 28%.

Бюджет Крыма на 2021 год составлял 152,2 миллиарда рублей и пересматривался по итогам полугодия.

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