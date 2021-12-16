Краснокнижные растения затормозили строительство очистных сооружений в «игорной зоне» Крыма

Старые очистные не справляются с нагрузкой, а ржавые трубы не украшают поселок. Фото: пресс-служба главы РК

Строительство канализационных очистных сооружений под «игорную зону» в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма затормозилось из-за краснокнижных растений. На участке, выделенном для нового здания КОС, произрастают деревья и кустарники, внесенные в Красную книгу Российской Федерации и для их переноса нужно особое разрешение Минприроды РФ.

- Подрядчик получил разрешение на пересадку растений, относящихся к Красной книге Республики Крым, - рассказал КП-Крым заместитель министра строительства Крыма Антон Запоточный. - Заявление в Минприроды РФ направлено в августе. Ждем разрешение на удаление зеленых насаждений.

Площадку для строительства современных очистных сооружений в Кацивели нашли с трудом. Свободной земли в прибрежном поселке практически не осталось, и на федеральном уровне приняли решение отвести под КОС 0,8 га территории рядом с Морским гидрофизическим полигоном института РАН. В противном случае сбросной коллектор пришлось бы тянуть в соседний Симеиз через туннель сквозь гору Кош-Кая. На это природоохранные ведомства вряд ли бы согласились: гора имеет заповедный статус и содержит памятники археологии. В итоге решили пожертвовать растениями - часть и них пересадить на территорию гидрофизического института РАН, а взамен вырубленных можжевельника и фисташки аналогичные культуры высадить на территории МДЦ «Артек» из расчета 3 дерева за 1. Но без согласования с Минприроды РФ к работам приступать нельзя.

По контракту подрядчик строительства - ООО «Региональная строительная компания Юг» - должен сдать в эксплуатацию новые очистные в Кацивели в декабре 2023 года. Для них необходимо построить двухэтажное здание с монолитным каркасом размером с теннисный корт, чтобы в него уместилось оборудование для механической очистки, глубокой биологической очистки по классической технологии, и ультрафиолетовых обеззараживателей. Мощность переработки рассчитана на 2,5 тысячи кубометров стоков ежесуточно.

После всех ступеней очистки стоки будут выводить в глубоководный выпуск длинной 400 метров. Качество воды, которая выйдет в Черное море, соответствует стандартом рыборазведения.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, для Крыма это значимый проект, который позволит эффективно бороться со сбросом стоков в море. Перенос краснокнижных растений - вынужденная мера, которая позволит провести строительство очистных сооружений, чтобы получить чистое море, в чем заинтересованы и жители, и гости Крыма.

Строительство КОС в Кацивели запланировано по Федеральной целевой программе развития Крыма до 2025 года. Первоначальная стоимость объекта составляет 851 миллион рублей. Предельный объем финансирования определен в 1 миллиард рублей. Контракт на строительство был заключен 20 января текущего года.

Напомним, «игорная зона» в Кацивели расположится на территории 14,6 га и представляет собой масштабный комплекс «Золотой берег» с казино, гостиницей, ресторанами, кафе, летним театром, кино-концертным залом, конференц-залом, крытыми и открытыми бассейнами.

Компания «РСК-Юг» занимается реконструкцией 13 канализационно-очистных сооружений на побережье Крыма. Из них 6 уже находятся в стадии строительства: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные находятся в стадии проектирования: КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии.

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