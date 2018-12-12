В центре Симферополе при ремонте дороги повредили два подземных пешеходных перехода

12 Дек. 16:58 2018-12-13T09:14:57+03:00

При снятии асфальта дорожники разрушили гидроизоляцию и в «подземке» пошли трещины по стенам

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Масштабный капитальный ремонт улиц не лучшим образом сказался на состоянии «подземки».

- После начала ремонта дорог, при снятии старого асфальта повредили гидроизоляцию возле подземных переходов на площади Султана Амет-Хана и напротив «Ассорти», - рассказала врио главы администрации города Симферополя Наталья Маленко и пояснила. - Там трещины в стенах и намокание всего того, чем торгуют и так далее.

Руководитель объяснила, что сейчас создана комиссия, которая будет фиксировать все нарушения: - Чтобы было понятно, с чем мы идем дальше.

И напомнила слова главы республики: - Все недочеты, все, что сделано не так – все будет за счет подрядчика за его средства.

Сергей Аксенов же оценил работу подрядчиков на "троечку". Сами жители Симферополя просто негодуют от того, что простая прогулка по городу превратилась в какой-то замысловатый квест - ни пройти, ни проехать.

Нужно отметить, что крымские чиновники хотят через два года запретить торговать в "подземке".