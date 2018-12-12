В центре Симферополе при ремонте дороги повредили два подземных пешеходных перехода
Масштабный капитальный ремонт улиц не лучшим образом сказался на состоянии «подземки».
- После начала ремонта дорог, при снятии старого асфальта повредили гидроизоляцию возле подземных переходов на площади Султана Амет-Хана и напротив «Ассорти», - рассказала врио главы администрации города Симферополя Наталья Маленко и пояснила. - Там трещины в стенах и намокание всего того, чем торгуют и так далее.
Руководитель объяснила, что сейчас создана комиссия, которая будет фиксировать все нарушения: - Чтобы было понятно, с чем мы идем дальше.
И напомнила слова главы республики: - Все недочеты, все, что сделано не так – все будет за счет подрядчика за его средства.
Сергей Аксенов же оценил работу подрядчиков на "троечку". Сами жители Симферополя просто негодуют от того, что простая прогулка по городу превратилась в какой-то замысловатый квест - ни пройти, ни проехать.
Нужно отметить, что крымские чиновники хотят через два года запретить торговать в "подземке".