2019-06-28T16:54:45+03:00
Происшествия

Психолог о школьнике, пришедшем на ЕГЭ с «пистолетом»: Система экзаменов может привести к агрессии и аффекту

Дети испытывают колоссальное нервное напряжение
Галина КОВАЛЕНКО
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Подготовка к ЕГЭ идет несколько месяцев. Фото: архив "КП"Подготовка к ЕГЭ идет несколько месяцев. Фото: архив "КП"
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В Керчи девятиклассник пришел на экзамен с пистолетом-игрушкой, который так сразу и не отличишь от настоящего. Достал из кармана и давай стращать учителей, требовать, чтобы ему зачли сдачу математики.

Педагогам ничего не оставалось, как вызвать наряд полиции.

Так, что же могло послужить причиной для такого ЧП?! Возможно педагоги перестарались и не на шутку запугали детей ЕГЭ?

- Дело не в учителях. Сама система экзаменов вызывает массу вопросов, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» детский и семейный психолог Любовь Пилявцева-Бойцан. - Готовясь к ЕГЭ дети на протяжении полугода, а то и большего отрезка времени, сдают какие-то срезы, тесты. Такое растянутое во времени напряжение провоцирует у школьников нервные срывы, может привести к депрессии, агрессии и вызвать состояние аффекта. Даже взрослым тяжело вынести столь длительное напряжение, не говоря уже о несовершеннолетних.

Психолог отметила, что нервозность увеличивается в течении времени, так как все вокруг начинают переживать: дети, родители, учителя и одноклассники.

Учеба, по одной из версий, стала причиной трагедии в одной из школ Красноперекопска, случившейся этой весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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