2019-07-06T09:39:13+03:00
Происшествия

Мэр Евпатории Филонов встретил свое 45-летие в СИЗО

День рождения он отметил в камере [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Филонов не теряет бодрости духа.Филонов не теряет бодрости духа.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Андрею Филонову, руководителю города-курорта Евпатории 5 июля исполнилось 45 лет. Мэра 4 апреля взяли под стражу и он сейчас находится в СИЗО города Симферополя.

- Друзья, спасибо всем за поздравления! - такой пост появился на его странице в FB. - Сегодня адвокат принес почти 100 листов скриншотов с вашими пожеланиями! Вы даете мне силы и уверенность в том, что я живу правильно...

Филонов считает, что тюрьма, а СИЗО - это та же тюрьма, серьезное испытание. Здесь появляется время для переосмысления пройденного пути и работы над ошибками.

- Но главное тюрьма - это отличный вытрезвитель! – заявляет Филонов.

Глава администрации Евпатории стал фигурантом двух уголовных дел, где идет речь о превышении полномочий. Предварительная сумма ущерба, которую понес муниципальный бюджет свыше 70 миллионов рублей.

Филонов просит своих близких не волноваться за него..На суд по избранию меры пресечения пришел отец мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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