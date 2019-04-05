Железный мэр Евпатории Андрей Филонов из СИЗО: «От сумы и тюрьмы не зарекайся. Но я точно вернусь!»

Утро 3 апреля для 44-летнего мэра Евпатории Андрея Филонова началось не с кофе. Примерно в шесть утра его в буквальном смысле вытащили из постели суровые сотрудники ФСБ в масках, которые пришли с обыском.

Понурый и сонный, Филонов слушал, как представитель правоохранительных органов монотонно и буднично зачитывает постановление суда, согласно которому ФСБ может зайти в квартиру.

«Железному мэру» (это прозвище Филонов получил после того, как дошел до финиша в одном из сложнейших соревнований по триатлону «Железный человек») не оставалось ничего, кроме как впустить неожиданных гостей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701068" frameborder="0"></iframe> Задержание мэра Евпатории Андрея Филонова: Как это было.Видео: УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю

ОТЕЦ СОЖИТЕЛЬНИЦЫ НЕ ВИНОВАТ

Днем ранее весь Крым потрясло известие, что Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал муниципалитет расторгнуть с действующим мэром трудовой договор. В надзорном ведомстве усмотрели коррупцию в том, что Андрей Филонов подписал назначение отца своей гражданской жены Эдуарда Макаревича на должность муниципального казенного учреждения, заведующего материально-техническим обеспечением администрации.

Филонов тогда заявил, что уже подготовил апелляцию и намерен отстаивать свою должность во всех инстанциях. Чиновник подчеркнул, что Макаревич официально ему не тесть, а в указанном предприятии работал на разных должностях с 2015 года.

Решение суда в силу еще не вступило, так что мэр планировал 3 апреля выйти на работу, как обычно.

- Все по плану, завтра я на работе, проФилонить не получится, - заверил Андрей Филонов своих разволновавшихся подписчиков в Facebook.

Мэр Евпатории - народный любимчик, и подписчиков у него - тысячи. Он активно общается с горожанами через все возможные каналы - Facebook, Instagram, ведет даже видеоблог YouTube. Посредников в виде пресс-секретарей не признает, отвечает на все вопросы горожан сам, не боится вступать в дискуссии. У каждого поста - десятки комментариев, сотни лайков.

Фото: Facebook

СВЕТИТ 10 ЛЕТ

«По плану» не получилось: на работу мэр пришел в сопровождении силовиков. Обыски прошли одновременно по более чем 40 адресам: в самой администрации, подведомственных учреждениях, во всех бывших и нынешних местах жительства Филонова.

Как оказалось позднее, назначение «тестя» на руководящую должность к обыскам ФСБ не имеет никакого отношения. Все дело - в махинациях с землей.

По данным следствия, по указанию Андрея Филонова был незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности города земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.

- В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей, - сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

На градоначальника завели дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Если его признают виновным, то Филонов может отправиться в тюрьму лет на 10.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701091" frameborder="0"></iframe> Задержание мэра Евпатории Андрея Филонова: Чиновника привезли в УФСБ по Крыму.Видео: пресс-служба ФСБ

НЕ ХАЙПУЕМ, РАБОТАЕМ

После обысков мэра задержали. Он уже заявил, что готов всячески сотрудничать со следствием и предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

- Уверен, что после дачи показаний и более подробного рассмотрения документов, многие вопросы, возникшие у следственной группы, прояснятся, или отпадут. Поэтому не «хайпуем», просто спокойно двигаемся, работаем. Это издержки производства, - сказал Филонов. - Если я виноват, готов нести ответственность, наравне с теми, кто, как выяснит следствие, будет виноват.

В четверг, 4 апреля, Киевский районный суд Симферополя избрал чиновнику меру пресечения. Суда Андрей Филонов будет ждать под арестом - до 31 мая.

После заседания мэр Евпатории через адвокатов опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, в котором уверяет, что все обвинения против него сфабрикованы.

- Суть предъявленных мне обвинений заключается в том, что в 2016 году я якобы давал незаконные поручения своему тогдашнему заместителю по земельным вопросам Челомбитко А.И. об изменении целевого назначения нескольких участков арендуемых земель ООО «Ривьера». С целью занижения арендной платы и извлечения из этого личной выгоды. В обвинении также приведена сумма ущерба, якобы нанесенного этим действием нашему городскому бюджету этой самой разницей – 35,2 млн рублей. Считаю, что сама по себе сумма специально раздута таким образом, чтобы придать «масштабности и тяжести совершенного преступления», - написал Филонов. - Данное обвинение было сформировано в своей основе на даче показаний двух моих заместителей (одного бывшего и одного работающего, но стоящего в статусе «на выход»)! У обоих этих людей есть личные мотивы - оплевать меня с целью смещения с должности мэра и нанесения мне репутационного ущерба.

Филонов считает, что возбужденное против него дело - заказное, «и является проявлением наших «местечковых» политиканских интриг». Свою правоту он намерен отстаивать в суде.

- Я точно вернусь! Время все расставит на свои места! Просто сейчас впереди у меня своя личная битва…! Битва за правду, за честь, за репутацию. Всем добра! Ваш IRON Мэр, - заключил Филонов.

КСТАТИ

На суде по избранию меры пресечения стало известно, что на мэра Евпатории завели еще одно уголовное дело. Подробности не озвучивали, однако известно, что в нем фигурирует ущерб бюджету в 43 миллиона рублей. Оба дела объединили в одно производство, так что в общей сложности, по версии обвинения, Филонов нанес бюджету города ущерб на сумму почти 80 миллионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701277" frameborder="0"></iframe> Мэр Евпатории Филонов перед судом: Это все заказная история, будем бороться.Андрей Филонов сделал заявление в Киевском районном суде Симферополя, где ему избирают меру пресеченияГалина КОВАЛЕНКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Неприкасаемых нет»

Сергей АКСЕНОВ, глава Крыма:

- Позиция правительства Республики Крым простая - неприкасаемых нет. Он (Андрей Филонов, - Ред.) обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы. Уверен, правоохранители сделают объективные выводы по допросу Филонова и примут соответствующие решения.

Фото: Facebook

СПРАВКА «КП»

Среди часто меняющихся в Крыму мэров городов Андрей Филонов - «долгожитель», главой администрации Евпатории он работает с 2014 года.

Уроженец Кемеровской области, живет в Евпатории с 1982 года. Получил три высших образования (окончил Международный институт управления, бизнеса и права в Славянске по специальности «менеджер-организатор производства», Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «банковское дело» и Национальную академию госуправления при Президенте Украины в Киеве по специальности «государственное управление»).

Работал заместителем директора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра», заместителем директора по развитию ООО «Курорт Донузлав», возглавлял крупную строительную компанию.

Активно пропагандирует спорт. С 1994 по 1998 год - вице-президент крымской ассоциации Айкидо. Инициатор и организатор международного спортивного фестиваля «Спорт против наркотиков». Получил прозвище «Железный мэр» или «IronMэр» после того, как он прошел испытание на выносливость Ironman – за сутки проплыл 3,86 км, затем проехал более 180 км на велосипеде и пробежал марафон (42 км). Это соревнование по триатлону считается одним из самых сложных в мире.

Избирался депутатом Евпаторийского горсовета. Советник Главы Республики Крым по курортам и туризму.

МНЕНИЕ

«Лайфхак для будущих мэров»

Андрей ФИЛОНОВ, глава администрации Евпатории:

- Если вы собираетесь когда-нибудь работать мэром города, то среди многих других личных качеств характера вы в обязательном порядке должны иметь железные нервы и уметь держать удар!

Прочитано в соцсетях

«Нельзя уходить, впереди еще пятилетка»

Жители Евпатории меж тем запустили в соцсетях флешмоб #ЗаФилонова - с таким хэштегом они публикуют сообщения со словами поддержки действующего градоначальника. Но не все «за».

Елена:

- Что сказать...итак все уже все знают! У нас самый лучший мэр, за 4 года город расцвел. Все будет хорошо.

Даниил:

- Андрей Владимирович, Вы еще набережную из города в Заозерку не сделали с велодорожками и в едином стиле! Впереди еще одна пятилетка! Нельзя уходить!

Альберт:

- Лично я за Филонова, потому что на должности мэра он сделал очень много для нашего города и поселков. Город становится лучше... Просто многие уже наверно забыли какой был шалман перед Универсамом, или дорога к морю по улице Фрунзе - вся в торговых палатках, вечно грязных. А еще очень круто, что наш #IronMэр - самый спортивный мэр в России.

Валерий:

- Нам внушается тезис что город развиваться только благодаря Андрею Филонову. Но при этом забывается, что деньги - из федерального бюджета. Поэтому я и не удивился, что федеральные структуры выразили обеспокоенность, проверяя правильность использования этих средств. Давайте проявим объективность. Ведь когда идут процессы задержания тех или иных чиновников по России мы не выступаем против этого. Мы понимаем, что идет борьба с коррупцией. А почему мы не можем понять, что эта борьба коснулась и Евпатории?

Игорь:

- Что входит в превышение полномочий? Снос рынка на проспекте Победы, отжим колхозного рынка, бывшего ботсада, сфальсифицированные слушанья по строительству жилого комплекса и Генерального плана нашего города, непроведение слушаний по проекту реконструкции набережной Терешковой, махинации с землей?

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