Верховный суд Крыма оставил Филонова в СИЗО
Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляцию, в которой шла речь об избрании меры пресечения для главы администрации Евпатории.
Адвокаты Андрея Филонова добивались, чтобы их подзащитного отпустили из СИЗО под домашний арест. Но слуги Фемиды оставили в силе решение Киевского районного суда города Симферополя, продлившего содержание под стражей Андрея Филонова до 30 сентября.
- Кратко по итогам судебного заседания: чуда не случилось, как и ожидалось, - такой пост появился в соцсети на странице Андрея Филонова.
Напомним, 3 апреля на Андрея Филонова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Затем появилось еще одно. Два уголовных дела за превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) объединили в одно производство и рассматривают вместе. Главу Евпатории подозревают в том, что он нанес бюджету города ущерб порядка 80 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU