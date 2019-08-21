Верховный суд Крыма оставил Филонова в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-21T14:42:04+03:00

Глава Евпатории хотел, чтобы его перевели под домашний арест

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляцию, в которой шла речь об избрании меры пресечения для главы администрации Евпатории.

Адвокаты Андрея Филонова добивались, чтобы их подзащитного отпустили из СИЗО под домашний арест. Но слуги Фемиды оставили в силе решение Киевского районного суда города Симферополя, продлившего содержание под стражей Андрея Филонова до 30 сентября.

- Кратко по итогам судебного заседания: чуда не случилось, как и ожидалось, - такой пост появился в соцсети на странице Андрея Филонова.

Напомним, 3 апреля на Андрея Филонова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Затем появилось еще одно. Два уголовных дела за превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) объединили в одно производство и рассматривают вместе. Главу Евпатории подозревают в том, что он нанес бюджету города ущерб порядка 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU