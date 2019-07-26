2019-07-26T17:42:28+03:00
Происшествия

Филонову продлили арест до 30 сентября

Глава администрации Евпатории будет, как и прежде, находиться в 36-метровой камере на 18 человек
Галина КОВАЛЕНКО
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Мэра Евпатории задержали весной этого года. Фото: УФСБ по Республике КрымМэра Евпатории задержали весной этого года. Фото: УФСБ по Республике Крым
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Киевский районный суд принял решение продлить содержание под арестом для Андрея Филонова.

- До 30 сентября 2019 года, - огласил судья. - Общий срок содержания под стражей 5 месяцев 28 дней.

Он объяснил, что такое ходатайство подали следователи, которым еще нужно допросить 20 свидетелей, получить ответы на запросы и проделать массу другой работы.

- Я не прошу дать свободы, под выписку. Дайте домашний арест, - обращался к судье Филонов и рассказал, что сейчас содержится в камере на 36 квадратных метров, где сидит 18 человек. Причем пятнадцать его соседей чем-то болеют и очень сильно кашляют.

Но судья не внял его просьбе, не принял во внимание и доводы защитников. Адвокаты говорили, что Филонов никакой угрозы не представляет для тех же свидетелей, для содержания под домашним арестом снята квартира в Симферополе и порядка 40 человек, среди которых знаменитый кинорежиссер и худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, дали за него личное поручительство.

Все попытки Андрея Филонова покинуть СИЗО, где он недавно встретил свое 45-летие, в этот раз были тщетны.

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали 3 апреля после серии обысков. Оперативники пришли к нему домой, на работу, к родным - словом, по всем адресам, которые как-то были связаны с градоначальником. Всего - более 20 помещений.

На Филонова завели два уголовных дела, объединенных в одно производство. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением значительного ущерба (ч.3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник приказал незаконно изменить вид разрешенного использования участка муниципальной земли площадью в 14 гектаров, чтобы передать в аренду предпринимателям по заниженной стоимости. Из-за этого бюджет Евпатории недополучил порядка 35 миллионов рублей. А еще следователи обнаружили, что Андрей Филонов передал просто так (безвозмездно, то есть даром) государственного имущества на 44 миллиона коммерческой организации.

Суд сразу же отправил главу администрации в СИЗО.

Если Андрея Филонова признают виновным, то он может отправиться в тюрьму лет на 10.

Градоначальник свою вину не признает.

Пока Филонов находится под стражей, горсовет Евпатории временно отстранил его от занимаемой должности. Его обязанности исполняет замглавы Кирилл Вавренюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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