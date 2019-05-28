Филонов встретит 45-летие в камере: Мэра Евпатории оставили в СИЗО еще на два месяца

В Киевском районном суде города Симферополя прошло заседание о продлении меры пресечения для главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Напомним, его задержали 3 апреля сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч 3 ст 286 УК РФ). В отношении него возбуждено сразу два уголовных дела.

Чиновника отправили в СИЗО на два месяца уже на следующий день после задержания, 4 апреля. Время истекло, но дело еще не передано в суд, и следователи попросили продлить срок ареста.

- Нецелесообразно менять меру пресечения, - заявил представитель прокуратуры, так как Филонова обвиняют в тяжелом преступлении: ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/711526" frameborder="0"></iframe> Филонов: Вызывает удивление, почему невозможен домашний арест?!.Мэр Евпатории надеется, что ему смягчат меру пресечения.Галина КОВАЛЕНКО

Также правоохранители считают, что экс-глава администрации Евпатории может быть причастен к другим преступлениям.

- .Оставаясь на свободе, может повлиять на сбор доказательств, - сказал прокурор и отметил. - Филонов имеет загранпаспорт, который не изъяли, и может скрыться от органов следствия. Кроме того, он может оказывать давление на свидетелей.

Отец Андрея Филонова поддерживает своего сына.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На заседании были родные мэра.

Группа поддержки пришла на заседание в футболках с портретом Филонова.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Приехали и активисты, которые всячески борются за руководителя Евпатории.

Интересы обвиняемого на суде представляли 4 адвоката. Они сначала ходатайствовали о том, чтобы Филонову разрешили покинуть «комнату-аквариум» для подсудимых и занять место рядом с ними. Судья не одобрила это предложение.

Затем адвокаты предоставили ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

- Вызывает удивление, что за 2 месяца так мало сделано следственных действий, - возмутился один из защитников Филонова. - Уголовным делом занимаются 22 следователя, которым нужно опросить 15 свидетелей.

Защита не согласилась с доводами прокуратуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/711523" frameborder="0"></iframe> Филонов намерен бороться за свое доброе имя.Мэр Евпатории рассказал о том, как будет выстраивать свою защиту.Галина КОВАЛЕНКО

– Если есть опасения, что он может скрыться за границу, то мы готовы сдать загранпаспорт, - сказали адвокаты. - У Андрея Филонова пятеро детей, из которых трое несовершеннолетних, вдобавок на иждивении - отец, мать и бабушка. Подзащитный страдает спаечной болезнью, которая требует подвижного образа жизни и диеты. Мы сняли на три месяца квартиру в Симферополе, где будут соблюдены все необходимые условия, для содержания под домашним арестом.

Порядка часа судья в совещательной комнате решала, где же в ближайшие два месяца будет жить Филонов.

- Изменения меры на более мягкую нецелесообразно, - сказала судья. - Продлить арест до 31 июля.

Адвокаты будут обжаловать приговор. Но вполне вероятно, что свое 45 летие (Филонов родился 4 июля 1974 года) бывший чиновник встретит в СИЗО.

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