2019-09-30T07:34:33+03:00
Общество

Появилось видео русско-турецкой драки в Севастополе

На полуострове работает киногруппа «Гардемарины-4» [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Схватка происходила на палубе корабля. Фото: кадр видеоСхватка происходила на палубе корабля. Фото: кадр видео
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Бряцанье оружия, гортанные крики – на палубе парусника русские и турки дерутся не на жизнь, а на смерть. Размахивают шпагами и ятаганами, что есть мочи, не жалея сил, колют и режут друг дружку.

"Гардемарины-4": русские дерутся с турками.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

В соцсети появилось динамичное, не лишенное трагизма видео с места съемок продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!».

- Сценарий художественного фильма «Гардемарины-4» рассказывает о событиях русско-турецкой войны 1787-1791 годов, - такой пост сопровождает короткий 20-секундный ролик.

Осенний этап съемок киноленты идет уже месяц. И с каждым днем страсти на киноплощадке накаляются: уже сняты сцены с горящими каскадерами, отдали должное «крушению» судна с людьми и домашней птицей.

Фабула фильма проста: гардемарины вместе со своими отпрысками, выполняя поручения императрицы Екатерины, попадают в различные передряги и приключения. И конечно же, как и положено героям, преодолевают все препятствия и побеждают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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