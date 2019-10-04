Глава Бахчисарайского района подала в отставку
Глава администрации Бахчисарайского района Светлана Львова сложила свои полномочия. Ее отставку приняли 3 октября депутаты горсовета.
Экс-глава отметила, что за полтора года удалось сформировать дружную комфортную команду, которая способна решать сложные задачи.
- Сказанные добрые слова, пожелания, ваши слезы и напутствия - большая гордость для меня! Я желаю всегда оставаться такими же сплоченными, двигаться вперед, сделать все зависящее от вас, чтобы каждый житель гордился Бахчисарайским районом, - отметила Львова.
КСТАТИ
В отставку подала глава администрации Алушты Галина Огнева. Но позже она снова собирается побороться за эту должность – принять участие в конкурсе.
Также свои полномочия сложил и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он теперь будет работать в Совмине Крыма.
К ним присоединился и глава администрации Судака. Андрей Некрасов пока не решил, будет ли он участвовать в конкурсе.
К вечеру стало известно, что досрочную отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина согласовал местный горсовет.
ИСТОЧНИК KP.RU