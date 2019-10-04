2019-10-04T18:03:46+03:00
Политика

«Спасибо за понимание и поддержку»: Глава Джанкоя подал в отставку

Селиванов написал заявление «по собственному»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Экс-глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов. Фото: FacebookЭкс-глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов. Фото: Facebook
Изменить размер текста:

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов подал в отставку. Его заявление о досрочном прекращении обязанностей удовлетворил городской совет.

Он рассказал, что занимал эту должность почти три года. За это время, по мнению Селиванова, удалось изменить и депрессионные тенденции в городе.

- Я надеюсь, что перемены заметны. В Джанкое преобразились дворы, появились новые детские и спортивные площадки, мы ремонтируем улицы, школы, строим детские сады. За этими делами стоит наша совместная напряженная работа, - подчеркнул Селиванов.

Он отметил, что в своей работе всегда был на стороне горожан. В завершении он поблагодарил всех за понимание и поддержку в развитии города.

КСТАТИ

В отставку подала глава администрации Алушты Галина Огнева. Но позже она снова собирается побороться за эту должность – принять участие в конкурсе.

Также свои полномочия сложил и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он теперь будет работать в Совмине Крыма.

К ним присоединился и глава администрации Судака. Андрей Некрасов пока не решил, будет ли он участвовать в конкурсе.

К вечеру стало известно, что досрочную отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина согласовал местный горсовет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи завершился первый этап реставрации Митридатской лестницы
На благо общества: В Симферополе сократили автобусные маршруты
В окресностях Севастополя появились горы из строительного мусора
В ответ на западные санкции в Севастополе сожгли элитные сыры из Франции
Трава под домом: Крымчанин спрятал в подвале 20 кустов конопли
Симферопольское водохранилище от мусора очищала звезда Comedy Woman
Узнать, как живут люди: В Крым прибыла международная делегация
В Симферополе снесут старый мост со стороны Николаевки
В Крыму в 5 раза стало больше случаев бешенства
На выходных Крым накроет дождями
Симферопольские власти решили легализовать 20 самостроев
Крымчанин застрелил старшего брата, который сделал ему замечание
В Севастополе удалось вернуть газ в дома горожан после аварии
Глава Бахчисарайского района подала в отставку
Возле Крымского моста нашли две авиабомбы
К зиме в Крыму будет много больных людей
На трассе "Таврида" столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы
Отопительный сезон в Крыму 2019: котельные Симферополя готовы и ждут
Обелиск Славы в Керчи обновят за 10 миллионов рублей