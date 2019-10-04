«Спасибо за понимание и поддержку»: Глава Джанкоя подал в отставку
Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов подал в отставку. Его заявление о досрочном прекращении обязанностей удовлетворил городской совет.
Он рассказал, что занимал эту должность почти три года. За это время, по мнению Селиванова, удалось изменить и депрессионные тенденции в городе.
- Я надеюсь, что перемены заметны. В Джанкое преобразились дворы, появились новые детские и спортивные площадки, мы ремонтируем улицы, школы, строим детские сады. За этими делами стоит наша совместная напряженная работа, - подчеркнул Селиванов.
Он отметил, что в своей работе всегда был на стороне горожан. В завершении он поблагодарил всех за понимание и поддержку в развитии города.
КСТАТИ
В отставку подала глава администрации Алушты Галина Огнева. Но позже она снова собирается побороться за эту должность – принять участие в конкурсе.
Также свои полномочия сложил и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Он теперь будет работать в Совмине Крыма.
К ним присоединился и глава администрации Судака. Андрей Некрасов пока не решил, будет ли он участвовать в конкурсе.
К вечеру стало известно, что досрочную отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина согласовал местный горсовет.
ИСТОЧНИК KP.RU