Смерть пятилетней Даши из крымского села не могла быть случайной, - эксперт
На севере Крыма в селе Кропоткино Раздольненского района нашли мертвой маленькую девочку. В убийстве обвиняют ее отчима.
Всех волнует вопрос, почему он это сделал. КП-Крым поговорила о возможных мотивах убийства с экспертом.
- Чтобы говорить, что мужчина убил ребенка, потому что тяготился тем, что его содержала жена, нужно серьезно поработать с подозреваемым, выяснить его особенности и обстоятельства произошедшего, - рассказал КП-Крым Евгений Черный, доктор психологических наук, заведующий кафедрой социальной психологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.
- Но, как правило, одного кризиса личности маловато для убийства. Может у него были обострения психического заболевания или он был под влиянием алкоголя или наркотиков? Вообще, ничего не зная об этом человеке, об обстоятельствах его жизненной ситуации и прочего, можно предполагать все, что угодно. Однако, пока нет проверенных фактов и тщательно и профессионально выполненного психологического исследования, не вижу смысла выдвигать ни на чем не основанные гипотезы. Спешка здесь ни к чему. Трагедия уже произошла - ребенок погиб. Нужно дождаться результатов расследования.
Но версия о том, что ребенок случайно погиб, а отец, испугавшись решил инсценировать исчезновение, маловероятна: в таких случаях взрослые люди тут же вызывают «Скорую помощь».
Напоминаем, 23-летняя мама Даши работала в Китае, а 45-летний отчим занимался воспитанием детей – 5-летней Даши и Миши, которому нет еще и двух годиков. Мужчина 12 ноября принес заявление о пропаже девочки. Сразу возбудили уголовное дело по статье убийство малолетнего. Начались масштабные поиски. В ночь с 14 на 15 ноября тело ребенка - место захоронения указал отчим, который дал признательные показания.
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ИСТОЧНИК KP.RU