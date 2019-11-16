К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки

16 Нояб. 14:51 2019-11-16T14:53:49+03:00

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Жители Раздольненского района Крыма не могут прийти в себя после жуткого убийства пятилетней Даши Пилипенко из села Кропоткино. К дому, где жила девочка вместе с отчимом и братом люди несут цветы и игрушки.

-В себя прийти не можем, - признался КП-Крым Анатолий Цвык, житель Раздольного.

- Когда тело малышки нашли, то даже многое видавшее МЧСники не могли слез сдержать. В тот же день, вечером 15 ноября, у дом на улице Строителей сельчане зажгли свечи и принесли первые игрушки. Розы, хризантемы, плюшевые игрушки - дань памяти маленькой девочки, которую убил отчим.

Напомним, что малышку Дашу с 13 ноября искали всем Крымом. Отчим поначалу написал заявление в полицию об исчезновении ребенка. 400 волонтеров подключились к поискам, Следком возбудил уголовное дело.

В итоге мужчина признался следователям, что все это время малышка уже была мертва. Он указал место, где закопал тело. Его задержали, а вечером 15 ноября суд избрал ему меру пресечения, заключив под стражу на 2 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU