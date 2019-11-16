Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
На севере Крыма случилась трагедия: найден мертвым пятилетний ребенок.
Тело нашли в куче мусора рядом с пересохшим Северо-Крымским каналом. К дому убитой девочки сельчане несут цветы и игрушки. Сегодня стала известна дата погребения.
Дом, где убили ребенка, опечатали.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Завтра, в воскресенье Дашу похоронят, - сообщил КП-Крым Александр Балюк, заведующий клубом села Кропоткино. - Малышку привезут сразу на кладбище, гробик даже не будут заносить в дом, который сейчас опечатан.
Сначала пройдет заупокойная церковная служба, а потом начнется погребение.
Заявление об исчезновении ребенка 13 ноября принес ее отчим, который рассказал, что накануне ребенок пропал из дома. Но в ночь с 14 до 15 ноября тело девочки нашли, закопанным в куче мусора. По обвинению в убийстве задержали отчима убитой.
Александр Пилипенко сам воспитывал детей - пятилетнюю Дашу и Мишу, которому нет еще и двух лет. Их мама работала в Китае, чтобы обеспечить семью деньгами.
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ИСТОЧНИК KP.RU