Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму

16 Нояб. 18:49 2019-11-16T19:22:42+03:00

Гроб с телом не будут заносить в дом, который опечатан. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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На севере Крыма случилась трагедия: найден мертвым пятилетний ребенок.

Тело нашли в куче мусора рядом с пересохшим Северо-Крымским каналом. К дому убитой девочки сельчане несут цветы и игрушки. Сегодня стала известна дата погребения.

Дом, где убили ребенка, опечатали.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Завтра, в воскресенье Дашу похоронят, - сообщил КП-Крым Александр Балюк, заведующий клубом села Кропоткино. - Малышку привезут сразу на кладбище, гробик даже не будут заносить в дом, который сейчас опечатан.

Сначала пройдет заупокойная церковная служба, а потом начнется погребение.

Заявление об исчезновении ребенка 13 ноября принес ее отчим, который рассказал, что накануне ребенок пропал из дома. Но в ночь с 14 до 15 ноября тело девочки нашли, закопанным в куче мусора. По обвинению в убийстве задержали отчима убитой.

Александр Пилипенко сам воспитывал детей - пятилетнюю Дашу и Мишу, которому нет еще и двух лет. Их мама работала в Китае, чтобы обеспечить семью деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU