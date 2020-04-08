Глава администрации Армянска высказался о ситуации с коронавирусом в городе

8 Апр 2020 2020-04-08T14:48:06+03:00

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Глава администрации Армянска призвал жителей города сохранять спокойствие, несмотря на закрытие горбольницы из-за подозрения на коронавирус.

Напомним, медучреждение прекратило прием и выписку больных в ночь на 8 апреля из-за того, что среди пациентов оказался родственник крымчанки, инфицированной covid-19. Больницу превратили в обсерватор, все врачи и пациенты оказались заперты в здании на 14-дневный карантин. Всего там находится 124 человека, все ждут результатов анализов на коронавирус.

- Призываем всех сохранять спокойствие, максимально соблюдать режим самоизоляции, при признаках заболевания ОРВИ незамедлительно вызывать врачей на дом, - обратился к горожанам Василий Телиженко на своей странице в Facebook.

Он призвал жителей Армянска пользоваться только официальными источниками информации и не распространять слухи. Данные о режиме работы центральной горбольницы, а также результаты тестов на коронавирус разместят до конца дня на портале правительства Крыма.

Тем временем жителей Армянска, которым понадобится экстренная медицинская помощь, будут транспортировать в Красноперекопск.

Горожане опасаются полного закрытия города на карантин. Прогнозы читайте в материале КП-Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU