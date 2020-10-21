Лабиринты и следы когтей: В пещере «Таврида» готовят первую экскурсию

Пещера изучается и обустраивается для экскурсий. Фото: Молодежный клуб отделения РГО в Крыму/Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Обустройство пещеры, находящейся всего в 20 километрах от Симферополя, идет полным ходом. Новый туристический объект примет первых посетителей уже на новогодних каникулах. Его же создатели потихоньку, одну за другой, открывают тайны новой «изюминки» Крымского полуострова.

Уже обнародована схема подземной экскурсионной части. Схема лаконичная, но на ней есть такие любопытные метки, как лабиринты, гетитовые трубы, следы когтей животных.

- Маршрут составляет 580 метров, не включая траншеи входа и выхода, - сообщили ученые Крымского федерального университета. - Он охватывает в большой степени южную и центральные части пещеры.

Схема экскурсионного маршрута. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида/VK

Полюбоваться подземными красотами смогут и маломобильные граждане - возле выхода из пещеры со времен появится стоянка для электрокаров, на которых можно будет доехать к визит-центру, кафе, видовой площадке с композицией фигур гигантского страуса и других древних животных, парковке для гостей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50