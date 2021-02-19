Видео: На Ай-Петри бушует сильный штормовой ветер

Ай-Петри 19 февраля. Фото: кадр видео Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров взяла в оборот зима, которая сполна одаривает южный край снегом и метелями. Крымчане только и успевают делиться в соцсетях личными эмоциями и собственными наблюдениями, подкрепленными фотографиями и видео.

- 19 февраля. На плато Ай-Петри очень сильный ветер, - так очевидец назвал свой ролик, который разместил у себя на странице.

Видео наглядно показывает, что сегодня творится на популярном туристическом объекте.

Остается отметить, что не зря дорога на плато Ай-Петри закрыта, да и синоптики, предупреждавшие о ненастье, оказались правы. Действительно на Крымском полуострове 19 февраля снег, метель, гололедица и штормовой ветер до 25 м/с.

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