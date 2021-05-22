На Южном берегу Крыма расцвели кувшинки-красотки

В Крыму очень красивые лилии. Фото: Юлия Пудеева/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Май не устает творить волшебство, радуя нас цветущим миром: тюльпаны, глициния, ирисы, сирень.

Водяные феи радуют душу и взоры. Фото: Юлия Пудеева/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Вот и кувшинки явились во всей красе!

От лилий трудно отвести взгляд. Фото: Юлия Пудеева/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- Неповторимые мгновения, - фотосет под таким названием украсил паблик Никитского ботанического сада в соцсетях.

Главные модели - изящные кувшинки с тонкими лепестками, которые, кажется, излучают некий магический свет. Не зря романтические натуры называют их водяными феями.

Около 30 сортов прекрасных растений можно увидеть в Никитском саду, но пока можно полюбоваться лишь малой толикой коллекции: в мае цветут самые ранние и смелые.

За красотками присматривает охрана. Фото: Юлия Пудеева/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Водяных фей от неприятностей охраняет личный телохранитель, который зорко следит за обстановкой.

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