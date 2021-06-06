Дети работают наравне со взрослыми: В Крыму снимают продолжение кино «Гардемарины, вперед!»

В кино снимается детвора. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Красавчики гардемарины из культового фильма прошлого столетия снова в деле: кинорежиссер Светлана Дружинина успешно снимает продолжение. ленты под рабочим названием «Гардемарины 1787. Война».

Приключенческий фильм на просторах Крымского полуострова снимают уже третий сезон. В социальной сети время от времени появляются новости с киноплощадки.

Недавно паблик «Фильм «Гардемарины-IV» украсило видео, где в кадр попали юные актеры.

- Дети просто умнички, работают наравне со взрослыми, - такой доброжелательный комментарий появился под коротким роликом.

Девчонки и мальчишки – большие молодцы! На съемках иногда на их долю выпадают довольно суровые испытания, но он все с честью переносят.

- По сюжету я падаю, а меня тащат. И шел я, и полз. Столько пыли поднял! – так о съемках рассказывает юный актер из Севастополя. - Очень смешно получилось.

Одну из ролей доверили киборгу, который внешне выглядит, как настоящий живой младенец.

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