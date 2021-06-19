В Ялте из-за подтопления на три дня закрыли все достопримечательности

Ялта после потопа. Фото: Янина Павленко/FB

Проливные дожди нанесли Южному берегу Крыма ощутимый урон, поэтому руководство региона решило приостановить доступ к достопримечательностям. Три дня, то есть все выходные, будут закрыты музеи и другие объекты культурного наследия.

Развлекательные же учреждения работают, но в особом режиме.

- Приходите, фильмы мы показываем, но есть один маленький нюанс – воды нет и поэтому закрыты туалеты. Если вас такое обстоятельства не смущает, то добро пожаловать! - сообщили КП-Крым в кинотеатре «Сатурн IMAX».

В учреждении отметили, что водоснабжение обещают восстановить после обеда, но обстановка в городе сложная, поэтому нельзя точно все прогнозировать.

Причина всех бед, которые обрушились на Крым – циклон. Обильные осадки подтопили Керчь и соседние районы на востоке полуострова, на Южном берегу Крыма больше всего пострадала Ялта. Не обошлось без жертв и пострадавших.

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