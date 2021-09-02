Десять улиц Симферополя пострадали от непогоды

Рабочие в Симферополе продолжают приводить улицы в порядок. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Из-за штормовой погоды, которая с ночи хозяйничает в Симферополе, в городе пострадали некоторые улицы. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, рабочие сейчас трудятся над устранением последствий разгула стихии. Где-то работы уже завершены.

- В связи с ухудшением погодных условий на территории крымской столицы, сотрудники МБУ «Город» сконцентрировали максимальные усилия на санитарной уборке территорий, – говорится в сообщении.

К настоящему моменту в ЕДДС поступило 9 обращений от местных жителей по вопросам последствий непогоды. Граждане жаловались на поваленные деревья, загромождающие дороги, а также обрывы проводов. Кроме того, минувшей ночью на перекрестке улиц Караимская и Крылова штормовой ветер сорвал светофор.

- Обращения зарегистрированы по улицам Мате Залки, Гоголя, Герцена, Гайдара, Черноморская, Семашко, Гаспринского, Камская и остановке ГРЭС, – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, В Крыму спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50