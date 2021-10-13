Ученики шести школ Крыма переведены на удаленку из-за Covid-19 и ОРВИ

В Крыму шесть школ закрыли на карантин Фото: Архив "КП"

На дистанционное обучение переведены еще шесть школ Крыма из-за активного распространения новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе на карантин закрыли две школы Симферополя. Планировалось, что ученики будут сидеть дома две недели.

Эпидемиологическая ситуация в республике продолжает накаляться. 12 октября был зафиксирован абсолютный максимум по количеству инфицированных ковидом за сутки с начала пандемии – выявили 531 нового зараженного.

- Закрыт один детсад и 73 дошкольных группы (41 – из-за ОРВИ). Восемь школ переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Три по ковиду, пять по ОРВИ, – цитирует издание собеседника агентства.

Кроме того, дистанционно обучаются 147 классов в 78 общеобразовательных организациях Крыма.

Местные власти стараются сдержать распространение инфекции, ввиду чего в понедельник в республике вступили в силу новые коронавирусные ограничения. На дистант были переведены 50% сотрудников госучреждений, пожилых работников, а на предприятиях сферы туризма и услуг, где уровень вакцинации менее 80%, работников допускают к клиентам только после ПЦР-тестирования.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом в Крыму. Ведомство предлагает ввести в регионе дополнительные ограничения.

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