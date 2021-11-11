Что произошло за ночь 11 ноября: бывшего депутата горсовета Ялты подозревают в госизмене

Юрий Ломенко. Фото: yalta.rk.gov.ru

Что произошло за ночь 11 ноября 2021 года.Экс-депутата ялтинского горсовета подозревают в госизмене. Юрия Ломенко заключили под стражу на два месяца.

Никитский объявил старт онлайн голосования за королеву Бала хризантем. Всего на корону претендует 21 сорт осеннего цветка.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение применить санкции против восьми человек за открытие дипломатического представительства Никарагуа в Крыму, среди которых четверо – граждане России.

В горах Крыма выпал снег. Правда, высота снежного покрова составила всего три сантиметра, но радость и восторг жителей полуострова этот факт не умалил.

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