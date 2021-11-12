Что произошло за ночь 12 ноября: в Ялте высаживают рассаду зимних цветов

Для высадки выбраны холодостойкие сорта декоративных растений. Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта

Что произошло за ночь 12 ноября 2021 года. В Ялте на городских клумбах высаживают зимние цветы. На Новый год жители и гости города счастья будут любоваться декоративной капустой и анютиными глазками.

Британский самолет-разведчик заметили в 30 километрах от Крыма. Судно приближалось к госгранице РФ с юго-запада.

Жителей Феодосии просят экономить воду, потому что запасов водохранилище, если ситуация не изменится, хватит всего на месяц.

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