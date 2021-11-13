Что произошло за ночь 13 ноября: в Симферополе сбывали фальшивые 5-тысячные купюры

Фальшивомонетчики обычно подделывают крупные купюры. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 13 ноября 2021 года. В Крыму правоохранители задержали группу из шести человек, которые сбывали фальшивые денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Соучастники сбывали поддельные банкноты в магазинах, на рынках и оплачивали услуги такси и доставки еды.

Военнослужащие Украины, покинувшие Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году, более семи лет не могут получить жилье. Существует вероятность, что после выхода на пенсию они останутся без крыши над головой.

В Крыму закончился запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшее время ожидается поставка новой партии препарата в республику. Крымчанам напоминают, что пройти повторную вакцинацию (ревакцинацию) можно любым из зарегистрированных в РФ препаратов.

За истекшие сутки в Симферополе составили 16 административных протоколов по факту несоблюдения коронавирусных ограничений в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе местной администрации.

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