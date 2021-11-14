Что произошло за ночь 14 ноября: глава Симферополя пообещал поднять зарплату дворникам

глава администрации города Валентин Демидов встретился с трудовым коллективом муниципального бюджетного учреждения «Город». Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Что произошло за ночь 14 ноября 2021 года. В Симферополе глава администрации города Валентин Демидов встретился с трудовым коллективом муниципального бюджетного учреждения «Город». Чиновник пообещал поднять им зарплату, чтобы она была не менее 25 тысяч рублей в месяц.

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