Что произошло за ночь 15 ноября: в Крыму зафиксировали очередной максимум заражения коронавирусом

В Крыму действуют ограничительные меры, которые должны сдержать распространение ковида. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 13 ноября 2021 года. В Крыму зафиксировали за сутки 851 человека с коронавирусом, а в городе-герое Севастополе зарегистрировали 352 случая Covid-19.

Севастопольский космонавт, командир МКС Антон Шкаплеров сфотографировал аэропорт Симферополя из космоса. Снимок он опубликовал в Instagram. Космонавт напомнил, что новый аэровокзальный комплекс стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России:

В Крыму с 2017 года недвижимость подорожала практически в три раза. Так, по данным экспертов, цена однокомнатной квартиры на окраине Симферополя увеличилась с двух до шести миллионов рублей.

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителей конкурса «Большая перемена», который проходил в МДЦ «Артек». По его словам, конкурс «Большая перемена» развивается: появляются новые направления, создаются региональные команды.

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