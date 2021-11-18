Что произошло за ночь 18 ноября: в Симферополе няню подозревают в убийстве 7-летнего ребенка

Подозреваемая в убийстве задержана силовиками. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 18 ноября 2021 года. В Крыму силовики задержали жительницу Красногвардейского района, работавшую няней в Симферополе. Женщину подозревают в нанесении смертельных травм ребенку-инвалиду.

Председатель городского совета Евпатории Олеся Харитоненко временно отстранена от занимаемой должности. Такое решение приняли депутаты горсовета 17 ноября. Ранее такое решение принял Евпаторийский городской суд по ходатайству следствия.

Новым главой администрации Симферопольского района избран Денис Кратюк. До этого чиновник занимал должность первого замминистра сельхоза Крыма.

В Симферополе одинокий баклан влюбился в белого лебедя. Птица с темным оперением уже третий год живет в Гагаринском парке столицы Крыма.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50