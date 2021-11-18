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Общество18 ноября 2021 4:01

Что произошло за ночь 18 ноября: в Симферополе няню подозревают в убийстве 7-летнего ребенка

Что произошло за ночь 18 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Подозреваемая в убийстве задержана силовиками.

Подозреваемая в убийстве задержана силовиками.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 18 ноября 2021 года. В Крыму силовики задержали жительницу Красногвардейского района, работавшую няней в Симферополе. Женщину подозревают в нанесении смертельных травм ребенку-инвалиду.

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