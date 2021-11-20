Что произошло за ночь 20 ноября: министра культуры Крыма хотят взять под арест

Арина Новосельская приняла участие в церемонии начала строительства театра кукол. 4 апреля 2018 года в основание нового здания заложили «золотой ключик». Фото: архив "КП"

Ходатайство следствия об аресте министра культуры Крыма поступило в московский суд. Чиновница обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую ждут судебные разбирательства по подозрению в получении крупной взятки. Фигурирует сумма в 25 миллионов рублей. «Комсомолка» напоминает, что чиновница не раз была героиней мемов в соцсетях.

На Украине предложили запретить мультфильмы про Чебурашку и крокодила Гену. Служба национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании примет решение о запрете мультфильмов про Крокодила Гену и Чебурашку за пропаганду несанкционированных визитов в оккупированный Крым. СНБО усмотрела «пропаганду» в том, что в мультфильме есть кадр с поездом «Ялта-Москва».

Первые стоянки для яхт появятся в Керчи и Яковенково. В концепция яхтенного туризма предполагает строительство 34 портопунктов и стоянок.

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