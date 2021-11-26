Что произошло за ночь 26 ноября: на Крымском полуострове стали реже болеть коронавирусом

В Крыму принимают энергичные меры, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 26 ноября 2021 года. На полуострове становится меньше страдающих от коронавируса. Четвертый день официальная статистика показывает спад заболеваемости ковидом.

Крым даже опустился с 10-ого места на 12-ое в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19, что конечно же радует гостей и жителей региона.

Один из модулей Международной космической станции назовут в честь Крыма. Планируется, что другим модуля будут присвоены названия других регионов страны.

В КФУ хотят возвести космический павильон. Объект, который разместят в ботаническом саду, обойдется в 80 миллионов рублей.

В Крыму хотят увеличить площадь орошаемых земель. Вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ, которая освободится после строительства и ввода в эксплуатацию тракта водоподачи в восточном Крыму, пойдет на орошение сельскохозяйственных земель Белогорского, Нижнегорского, Советского, Кировского и Ленинского районов.

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