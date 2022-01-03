Что произошло за ночь 3 января: в Крыму МРЭО будет выдавать номера и права в новогодние праздники

Водительские удостоверения будут выдавать 4, 5 и 6 января. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 3 января 2022 года. Подразделения МРЭО Республики Крым в праздничные дни будут регистрировать транспорт, а также выдавать водительские удостоверения 4, 5 и 6 января. Квалификационные экзамены можно сдать с 9 утра и до 18 часов.

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