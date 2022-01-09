Что произошло за ночь 9 января: в Крыму активизировались мошенники

Мошенники чаще всего используют телекоммуникационные сети и банковские технологии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 9 января 2022 года. Мошенничества стали одними из самых частых преступлений в Крыму. Правоохранители напоминают о мерах безопасности.

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В Белогорском районе Крыма построят модульную поликлинику. Работы намерены завершить до конца года.

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу. Из-за непогоды она была временно закрыта для туристов.

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