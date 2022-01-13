Что произошло за ночь 13 января: задержанные в Крыму исламисты готовили переворот

Членов запрещенной группировки задержали в августе прошлого года. Фото: скриншот оперативного видео

Что произошло за ночь 13 января 2022 года. Исламисты, задержанные в Крыму в августе прошлого года, готовились к насильственному захвату власти. Ранее в отношении пяти членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* было возбуждено уголовное дело по статье 205.5. УК РФ (организация и участие в организации деятельности террористической организации). Теперь же их обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30 - статьи 278 УК России).

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