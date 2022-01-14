Что произошло за ночь 14 января: в Крыму досрочно вернули QR-коды

В республике для посещения общественных мест снова нужно будет предъявлять QR-коды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 14 января 2022 года. В Крыму досрочно вернули QR-коды для посещения общественных мест. Особый режим возобновится с 17 января. Читайте на

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