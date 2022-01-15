Что произошло за ночь 15 января: стали известны подробности избиения глухонемого воспитанника интерната Симферополя

Девятилетнего Женю мама забрала из школы-интерната с синяками и ссадинами. Фото: Севастопольские мамы/ВК

Что произошло за ночь 15 января 2022 года. В интернате Симферополя раскрыли подробности истории с избиением глухонемого 9-летнего мальчика. Ребенка отдали родителям с синяками.

Яркость подсветки на Крымском мосту продолжают регулировать. Водители считают яркую иллюминацию причиной ДТП на мосту.

Севастопольцы делятся в соцсетях жуткими фото замерзших черепах в городском озере. Жители город-героя опасаются за жизнь беззащитных рептилий.

В середине января побережье Керченского полуострова покрылось белой пеленой. Несмотря на то, что весь Крым неделю заметало снегом, белым берег стал не из-за метели, а из-за странной морской пены. Она окутала несколько метров побережья и испугала местных жителей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50