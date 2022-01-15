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Общество15 января 2022 4:14

Что произошло за ночь 15 января: стали известны подробности избиения глухонемого воспитанника интерната Симферополя

Что произошло за ночь 15 января в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Девятилетнего Женю мама забрала из школы-интерната с синяками и ссадинами. Фото: Севастопольские мамы/ВК

Девятилетнего Женю мама забрала из школы-интерната с синяками и ссадинами. Фото: Севастопольские мамы/ВК

Что произошло за ночь 15 января 2022 года. В интернате Симферополя раскрыли подробности истории с избиением глухонемого 9-летнего мальчика. Ребенка отдали родителям с синяками.

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