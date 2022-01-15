ДТП в Крыму: появилось видео с места аварии микроавтобуса с 8 пассажирами

Авария произошла в светлое время суток. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Значимое ДТП случилось в Кировском районе на трассе «Феодосия-Кировский», в семи километрах от села Журавки.

- Водитель автобуса Mercedes Sprinter, который занимается пассажирскими перевозками по маршруту Феодосия-Кировский, допустил съезд с проезжей части, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Иномарка, в которой находились водитель и пассажиры, а это 9 человек, опрокинулась на бок.

- Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений, - отметили в ведомстве.

После медицинского обследования станет ясно сколько пострадавших и какие они травмы получили.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины дорожно-транспортного происшествия.

Когда станут известны итоги расследования, будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтобуса и организации-перевозчику.

Нужно отметить, что на Крымском полуострове хозяйничает гололедица: пешеходы ломают руки-ноги, не сладко приходится и разномастному транспорту.

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