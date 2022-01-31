Бутылку горючего нашли в электрощитке жилого дома Ялты

Ялтинские проверяющие обнаружили бутылку горючего в электрощитке многоквартирного дома. Фото: Янина Павленко/telegram

В многоквартирном доме Ялты нашли бутылку с горючим в электрощитке, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По ее словам, это случилось как раз во время ее обхода придомовых территорий.

- Поверг в шок дом № 1 на улице Стахановская - здесь обнаружили бутылку горючего в клубке проводов на электрощитке, который, судя по следам копоти уже воспламенялся! Чудовищная беспечность, - сообщила градоначальница.

В последнее время в городе участились случаи пожаров. Напомним, несколько дней назад в Ялте загорелся частный дом на улице Нахимова. До этого горело бесхозное здание на территории санатория «Запорожье». Еще раньше сгорел жилом дом в самом центре курортной столицы, а до него - дом на улице Таврической. Жилье признали аварийным и расселили жильцов.

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