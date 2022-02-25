Северо-Крымский канал закрывал до 90% потребности крымчан в воде до 2014 года. Фото: Telegram-канал главы РК Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов показал, как выглядит Северо-Крымский канал после подрыва националистами. Видео руководитель республики опубликовал в своем Telegram-канале.

Как отметил Сергей Аксенов, чтобы подать воду на полуостров без ущерба для жителей Херсонской области, необходимо провести ряд технических решений по восстановлению подорванных украинскими националистами заслонок. Работы планируется завершить в скором времени.

- Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины, - уточнил глава республики.

В целом, расчистка русла Северо-Крымского канала займет две недели. По словам Сергея Аксенова, это не такой большой срок, учитывая, что крымчане и так «долго терпели последствия водной блокады».

Напомним, утром 24 февраля после выхода российских войск к Херсону Северо-Крымский канал был разблокирован. В этот же день руководитель республики поручил готовить канал к приему воды. После этого в сети начала появляться фейковая информация, что вода уже запущена. Как выяснил корреспондент КП-Крым, в реальности это оказалось совсем не так.

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