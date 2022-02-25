Сергей Аксенов: украинские националисты подорвали несколько заслонок Северо-Крымского канала

В некоторых местах дно канала сильно заросло Фото: Александра Тимощенко

Глава Крыма Сергей Аксенов проинспектировал объекты Северо-Крымского канала. До 2014-го года он являлся основной гидроартерией, через которую полуостров получал пресную воду. Но после воссоединения Крыма с Россией украинская сторона построила дамбу в Херсонской области. В итоге полуостров оказался в условиях острого дефицита пресной воды.

24 февраля – после начала спецоперации на территории Украины, силами Министерства обороны России была ликвидирована дамба, возведенная для водной блокады Крыма.

После этого сообщения в Сети начали появляться фейки о том, что вода по Северо-Крымскому каналу якобы уже запущена. Но в реальности это не так.

- Вчера националистами были подорваны несколько заслонок на территории Херсонской области. Без восстановления этих заслонок будет невозможно подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области. Поэтому сейчас будет выполнен ряд технических мероприятий по восстановлению, - отметил Сергей Аксенов.

Возобновить подачу воды будет можно только после того, как специалисты внимательно оценят состояние всех гидротехнических сооружений канала. Кроме того, в некоторых местах требуется его расчистка. Например, около 4 километров территории Северо-Крымского канала заросло деревьями. На работы по словам Сергея Аксенова, уйдет не меньше двух недель.

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