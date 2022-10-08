Перед въездом на Крымский мост транспорт проходит усиленный досмотр

Крымский мост. Фото: Анастасия ЖУКОВА/архив КП

В министерстве транспорта России сообщили, что меры безопасности на Крымском мосту, который охраняет спецбригада Росгвардии, усилили – въезжающие транспортные средства проходят более тщательный досмотр.

Поручение по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра, руководитель ведомства дал после ЧП, которое случилось 8 октября - на Крымском мосту взорвалась фура, затем загорелись цистерны с горючим.

- Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме, - отметили в Минтрансе России.

Глава РК сообщил, что движение на Крымском мосту возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов, грузовики смогут пересечь Керченский пролив на пароме.

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