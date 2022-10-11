Очередь на Керченской переправе со стороны Кубани снизилась до 500 грузовиков

Ранее сообщалось о росте скопления автомобилей - в какой-то момент своей очереди ждали порядка 700 автомобилей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К вечеру 11 октября количество грузовиков, ожидающих отправки в Крым на накопительных стоянках Керченской переправы, снизилось до 500. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

- Продолжаем обеспечивать ожидающих парома автомобилистов горячим питанием и питьевой водой. Сейчас на парковках в районе порта Кавказ в круглосуточном режиме работают сотрудники администрации, спасотряда, казаки и волонтеры. На стоянках-накопителях ожидает погрузки на паром немногим более 500 автомашин, - написал Бабенков.

По его словам, сейчас на подъезде к Крымскому мосту ситуация штатная, большого скопления автомобилей на дорогах Темрюкского района не отмечается.

Напомним, ранее сообщалось о росте скопления автомобилей - в какой-то момент своей очереди ждали порядка 700 автомобилей.

Сейчас по Крымскому мосту пропускают лишь легковые автомобили. Движение автобусов и грузовиков временно осуществляется через паромную переправу.

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