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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:29

Нужны собачники и прохожие: в Крыму ищут артистов для телесериала «БиМ 2»

В Феодосии идет работа над популярным телесериалом
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В телесериале есть роли для непрофессиональных артистов. Фото: Дана Майская/VK

В телесериале есть роли для непрофессиональных артистов. Фото: Дана Майская/VK

У крымчан и гостей полуострова появился шанс блеснуть талантами на киноплощадке, снявшись в массовке телесериала «БиМ 2».

Фото: скрин страницы Дана Майская/VK

Фото: скрин страницы Дана Майская/VK

- На 11 ноября нужны: дед, прохожие, собачники – 3 человека, полиция – 3 человека. Съемка в Феодосии, - такой пост появился в соцсети.

Шанс стать звездой или по крайней мере засветиться на телеэкране есть у всех, кто пройдет небольшой кастинг. «БиМ 2» - это фильм о приключениях опального сотрудника столичного МВД и его огромного пса Бима.

Крым – это рай для киношников, потому что здесь есть и море, и горы, и степи. В окрестностях Феодосии, например, снимали боевик о Сирии, а в Севастополе продолжение культового кино «Гардемарины, вперед!».

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