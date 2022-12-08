Врач рассказал, по каким симптомам крымчане могут определить «свиной грипп»

Диагностировать тип вируса могут врачи с помощью анализов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирус типа А (H1N1), который еще называют «‎свиным гриппом», по статистике до 50% случаев вызывает у инфицированных вирусную пневмонию.

- Впервые мы столкнулись с этим заболеванием в 2009 году, тогда было много вирусной пневмонии. Достаточно тяжело пациенты выходили из болезни, - рассказал РИА Новости Крым главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

По его словам, диагностировать тип вируса можно с помощью анализа, но определить его можно также и по характерным симптомам: высокая температура, признаки дыхательной недостаточности и проявление вирусной пневмонии. Вирусы типа В не вызывают особых проблем со здоровьем, чаще всего это именно группа А. В случае, если необходимо установить тип отдельных разновидностей вируса, проводится достаточно специфический анализ.

Отметим, что в текущем эпидсезоне, который начался в сентябре, в Крыму был зарегистрирован единичный случай свиного гриппа. Как защитить себя от инфекций, можно узнать здесь.

Напомним, более 770 тысяч жителей Крыма прошли сезонную иммунизацию от гриппа. По словам специалиста, желающие еще могут привиться до начала активной циркуляции вируса в регионе.

В то же время в республике на этой неделе на карантин из-за ОРВИ закрыли 18 классов. Кроме того, временно не работают 27 групп в детсадах.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50