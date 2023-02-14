В Севастополе муфлонов угостили кукурузой и солью – видео

Животным угощение пришлось по вкусу. Фото: кадр видео Евгений Горлов/Tg

Крымские леса довольно густонаселены, здесь живу и лисы-попрошайки, и благородные олени. Фотоловушки даже зафиксировали «лесного дьявола». Но если рыжие плутовки способны выпросить у туристов вкусняшку или же украсть ее у пернатых, то парнокопытные ведут себя степенно, не подпуская к себе близко людей, но в тоже время не чураются «столовок», которые для них устраивают лесники.

- Семья муфлонов пришла на солонец! – такой пост сопровождает видео, которое появилось в Телеграм-канал исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова.

Высокопоставленный чиновник объяснил, что диких животных подкармливают не только солью, но и кукурузой. Настоящий попкорн, да и только!

Кстати, родина симпатяг муфлонов – французская Корсика. На Крымский полуостров это жвачное парнокопытное животное рода баранов завезли в 1913 году.

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