К выдаче участникам СВО из Крыма готовы 511 земельных участков

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На сегодняшний день 511 земельных участков уже готовы к выдаче участникам специальной военной операции из Крыма. Об этом сообщает «Крымская газета».

Общая площадь этих земель составляет 56 гектар. Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич отметила, что эти земли находятся в Лесновском сельском поселении Сакского района. Кроме того, сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет еще 165 участков. Они расположены в Молочненском сельском поселении.

Напомним, 7 апреля в Крыму начнут выдавать участникам СВО документы на получение участка земли. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что все участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Наделы будут расположены у моря на западном побережье Крыма. Коммуникации и инженерные сети к участкам подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется.

Напомним, президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья бесплатно предоставлять земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

В середине декабря прошлого года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земли ветеранам и инвалидам боевых действий, принимающих участие в СВО. Обязательным условием для получения надела является наличие постоянной регистрации на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года. Участки будут распределяться автоматически, в зависимости от времени постановки в очередь - это позволит исключить человеческий фактор и возможные коррупционные риски.